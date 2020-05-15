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Виктор Томенко вошел в топ глав субъектов, кого реже всего критикуют в соцсетях

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в список глав субъектов, кого пользователи социальных сетей критикуют меньше всего. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Центр политической конъюнктуры.

По данным аналитики, в апреле текущего года пользователи соцсетей написали 2,89 млн постов, в которых упоминались главы регионов России. Большая часть сообщений носили нейтральный характер, однако негативных реплик было больше в 4,5 раза, чем позитивных.

Количество негативных комментариев у Виктора Томенко составило 6,64%. Лидером по числу негативно-окрашенных комментариев стал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров – 28,57%.

Стоит отметить, что показатель «негатива» у Томенко наименьший среди всех сибирских губернаторов. А вот глава Томской области Сергей Жвачкин в рейтинге СФО занял первое место. Про него пишут негатив чаще всего. Его процент составил 28,21.

Далее рейтинг распределился следующим образом:

  • Валентин Коновалов — 24,11% (Хакасия);
  • Александр Усс — 22,05% (Красноярский край);
  • Олег Хорохордин — 18,52% (Республика Алтай);
  • Игорь Кобзев — 13,05% (Иркутская область);
  • Андрей Травников — 9,88% (Новосибирская область);
  • Александр Бурков — 9,53% (Омская область);
  • Сергей Цивилев — 9,16% (Кузбасс);
  • Шолбан Кара-оол — 6,97% (Тыва).

Меньше всего по России негативных комментариев написали про главу Ингушетии Калиматова Махмуда-Али.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Мамах

Просто о Томенко нечего писать ни хорошего ни плохого. Он находясь на посту второй год ситуацию в крае никак не изменил. Люди как жили в нищете так и живут. Зарплаты как были низкими так и остались. А цены на все растут. Услуги ЖКХ как оказывались некачественно так и оказываются, а цены растут. Карлин возможно был не лучший губернатор, но его на местах хотя бы боялись. А Томенко никто не только не боится тут и об уважении речи не идёт.

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