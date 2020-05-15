Виктор Томенко вошел в топ глав субъектов, кого реже всего критикуют в соцсетях

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в список глав субъектов, кого пользователи социальных сетей критикуют меньше всего. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Центр политической конъюнктуры.
По данным аналитики, в апреле текущего года пользователи соцсетей написали 2,89 млн постов, в которых упоминались главы регионов России. Большая часть сообщений носили нейтральный характер, однако негативных реплик было больше в 4,5 раза, чем позитивных.
Количество негативных комментариев у Виктора Томенко составило 6,64%. Лидером по числу негативно-окрашенных комментариев стал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров – 28,57%.
Стоит отметить, что показатель «негатива» у Томенко наименьший среди всех сибирских губернаторов. А вот глава Томской области Сергей Жвачкин в рейтинге СФО занял первое место. Про него пишут негатив чаще всего. Его процент составил 28,21.
Далее рейтинг распределился следующим образом:
Меньше всего по России негативных комментариев написали про главу Ингушетии Калиматова Махмуда-Али.
Просто о Томенко нечего писать ни хорошего ни плохого. Он находясь на посту второй год ситуацию в крае никак не изменил. Люди как жили в нищете так и живут. Зарплаты как были низкими так и остались. А цены на все растут. Услуги ЖКХ как оказывались некачественно так и оказываются, а цены растут. Карлин возможно был не лучший губернатор, но его на местах хотя бы боялись. А Томенко никто не только не боится тут и об уважении речи не идёт.