Виктор Томенко вошел в топ глав субъектов, кого реже всего критикуют в соцсетях

Новости 15.05.2020 15:30 524

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в список глав субъектов, кого пользователи социальных сетей критикуют меньше всего. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Центр политической конъюнктуры.

По данным аналитики, в апреле текущего года пользователи соцсетей написали 2,89 млн постов, в которых упоминались главы регионов России. Большая часть сообщений носили нейтральный характер, однако негативных реплик было больше в 4,5 раза, чем позитивных.

Количество негативных комментариев у Виктора Томенко составило 6,64%. Лидером по числу негативно-окрашенных комментариев стал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров – 28,57%.

Стоит отметить, что показатель «негатива» у Томенко наименьший среди всех сибирских губернаторов. А вот глава Томской области Сергей Жвачкин в рейтинге СФО занял первое место. Про него пишут негатив чаще всего. Его процент составил 28,21.

Далее рейтинг распределился следующим образом:

Валентин Коновалов — 24,11% (Хакасия);

Александр Усс — 22,05% (Красноярский край);

Олег Хорохордин — 18,52% (Республика Алтай);

Игорь Кобзев — 13,05% (Иркутская область);

Андрей Травников — 9,88% (Новосибирская область);

Александр Бурков — 9,53% (Омская область);

Сергей Цивилев — 9,16% (Кузбасс);

Шолбан Кара-оол — 6,97% (Тыва).

Меньше всего по России негативных комментариев написали про главу Ингушетии Калиматова Махмуда-Али.