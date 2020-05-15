Алтайский Минспорт готовится к частичному снятию ограничений на тренировки в спортшколах

Новости 15.05.2020 14:35 470

На днях министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ, в соответствии с которым руководителям краевых государственных учреждений , подведомтсвенных Министерству спорта Алтайского края надлежит разработать планы организации и прведения тренировочных мероприятий на открытых спортивных сооружениях с учетом ограничений численности воспитанников не более 15 человек в одной группе под руководством тренера. При этом воспитанники будут соблюдать дистанцию. Такие планы должны быть разработаны в срок до 21 мая.

При этом также необходимо определить численность и персональный состав сотрудников для бесперебойного функционирования учреждений. Всего необходимо обеспечить не менее половины численного состава сотрудников.

Кроме того также необходимо обеспечить соблюдение тренерами и воспитанниками требования о соблюдении санитарно-эпидемологических правил, в которые входят контроль температуры тела, дезинфекция рук, наличие индивидуальной бутылки с водой и другие.

Как пояснил «Политсибру» Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, таким образом минспорт готовится открыть тренировки на воздухе.

Возобновить их можно будет, как только губернатор Алтайского края Виктор Томенко подпишет соответствующий Указ. Напомним, ранее анонсировалось, что губернатор края подпишет документ, который снимет некоторые ограничения на работу хозяйствующих субъектов до конца недели. По информации Алексея Перфильева, это произойдет не позднее 22 мая.