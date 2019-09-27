Следком ведет дело по еще одному факту коррупции в «Модесте»

Новости 15.05.2020 13:45 623

Бывший главный инженер акционерного общества «Модест» обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает сайт Следственного комитета Алтайского края.

По данным следователей, с декабря 2014 года по февраль 2019 года главный инженер предприятия получил взятку в размере более 560 тысяч рублей. Деньги ему достались через посредника от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Барнаула.

Взятка была предназначена для выбора именно данной ООО в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для «Модеста». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование, в ходе которого ведется сбор и закрепление улик, продолжается.

Как уточнили на предприятии, обвиняемый Егор Головин проработал в АО «Модест» 7 лет и был уволен с должности по собственному желанию в августе 2019 года.

Напомним, что в сентябре прошлого года Краевой суд Алтайского края рассмотрел апелляцию приговора по делу бывшего директора предприятия Антониды Устиновой и увеличил ей штраф с 2 до 14 млн рублей. А срок условного заключения в виде 7,5 лет оставил без изменений. Она была признана виновной в систематическом получении взяток. Свою вину она полностью признала.