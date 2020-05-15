В Алтайском крае вновь выросло число заболевших коронавирусом

Новости 15.05.2020 11:55 1262

В Алтайском крае подтверждилось еще 38 случаев заболевания коронавирусом. Основная часть приходится на Барнаул – 20 человек. Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 847 человек, в том числе 108 детей.

413 из общего числа заболевших уже выписано, в том числе за прошедшие сутки – 42 человека. Таким образом, на лечении в учреждениях края остаются 434 человека, а заболеваемость в расчете на 100 тысяч человек составляет 18,73, что несколько ниже вчерашнего показателя.

По данным оперштаба, новые случаи обнаружены в Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2, Рубцовске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Тюменцевском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Курьинском районе – 1, Шипуновском районе – 1.

Из общего числа заболевших 76 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 608 случаев – по контакту с заболевшими. Из 847 заболевших: 114 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 167– у заболевших ОРВИ, в 568 случаях – бессимптомное течение.

На 15 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 50508 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5623 человека (в том числе 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 12608 человек.