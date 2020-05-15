АлтГПУ приглашает абитуриентов на новую специальность – «Гид-переводчик в туриндустрии»

Новости 15.05.2020 14:50 167

Специалисты в сфере туризма сегодня очень востребованы на рынке труда. Особенно в Алтайском крае, который позиционирует себя как уникальная зона туристического отдыха. Поэтому одна из приоритетных задач, которая стоит перед региональными вузами – это подготовка квалифицированных кадров.

На данный момент в Сибири ни в одном вузе нет опыта организации направления «Гид-переводчик в туриндустрии». АлтГПУ выступает флагманом в деле подготовки специалистов данного профиля.

Статистика последних лет демонстрирует рост туристического потока в Алтайский край и увеличение в нём доли туристов, прибывающих из-за пределов России. Потребность в гидах-переводчиках диктуется участием региона в выставочных мероприятиях, активным развитием событийного туризма, организацией международных летних детских смен.

В условиях отсутствия гидов-переводчиков для знакомства иностранных гостей с историей города и местными достопримечательностями экскурсии приходится проводить с участием двух специалистов – экскурсовода и переводчика.

По мнению специалистов отрасли, актуальность проблемы вырастет в ближайшие годы, так как с 1 января 2021 года визу в Россию туристы смогут получать в электронном виде. Для справки: в 2019 году Алтайский край посетило более 35 тысяч зарубежных туристов.

Для реализации данной программы привлечена команда высочайшего класса – доктора исторических наук, кандидаты исторических, экономических, педагогических наук, специалисты туриндустрии, работодатели. Направление подготовки «Гид-переводчик в туриндустрии» – первый опыт разработки интегрированной образовательной программы лингвистического института и исторического факультета АлтГПУ.

Привлекательность программы в её практико-ориентированности, обеспечении сотрудничества со студентами вузов ближнего и дальнего зарубежья, возможности прохождения практики в Испании, Болгарии, Тунисе, Израиле, странах Азии.

Студенты будут изучать иностранные языки, правовое регулирование в туристской индустрии, основы психологии, регионоведение и музееведение, экономику и менеджмент в сфере туризма, информационно-коммуникационные технологии, основы переводческой деятельности, цикл предметов по культуре речи, методику проведения экскурсий, трэвел-журналистику, основы межкультурной коммуникации и др.