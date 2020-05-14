Магазинам запретили насильно надевать маски на покупателей, а вот не обслуживать теперь можно

Новости 15.05.2020 10:55 620

Магазины имеют право не обслуживать покупателей, которые не используют средств индивидуальной защиты в регионах, где введен обязательный масочный режим. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Виктора Евтухова.

Ведомство вместе с представителями торговых сетей разработало методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Их уже направили в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию.

«В рекомендациях подробно описаны типовые случаи: как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — объяснил Евтухов.

Глава Минпромтогра обращает внимание, что сотрудник магазина «не должен надевать маску на покупателя силой».

«В случае несогласия посетителя исполнять требования, то администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов», — сказал он.

Напомним, что в Алтайском крае введен масочный режим. Он действует с 12 мая. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России число инфицированных достигло 252 тысяч, свыше 53 тысяч пациентов излечились, более 2000 скончались.