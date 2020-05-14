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Магазинам запретили насильно надевать маски на покупателей, а вот не обслуживать теперь можно

Новости
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Магазины имеют право не обслуживать покупателей, которые не используют средств индивидуальной защиты в регионах, где введен обязательный масочный режим. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпромторга Виктора Евтухова.

Ведомство вместе с представителями торговых сетей разработало методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Их уже направили в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию.

«В рекомендациях подробно описаны типовые случаи: как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — объяснил Евтухов.

Глава Минпромтогра обращает внимание, что сотрудник магазина «не должен надевать маску на покупателя силой».

«В случае несогласия посетителя исполнять требования, то администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов», — сказал он.

Напомним, что в Алтайском крае введен масочный режим. Он действует с 12 мая. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России число инфицированных достигло 252 тысяч, свыше 53 тысяч пациентов излечились, более 2000 скончались.

Почему в барнаульском транспорте просят соблюдать масочный режим

Почему в барнаульском транспорте просят соблюдать масочный режим

Новости

Почему в барнаульском транспорте просят соблюдать масочный режим

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

гость

еще сами продавцы этот режим соблюдали...

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гость

Откровенно не понимаю прогуливающихся по улицам полицейских... Типа, для соблюдения масочного режима. Но! Ношение масок на улице не является обязательным. А вот в общественных местах - да. Так может им по магазинам прогуляться и в транспорт общественный заглянуть? Даже штрафовать не нужно, для многих предупреждения будет достаточно

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