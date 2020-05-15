В Алтайском крае вновь предлагают изменить нормативы накопления твердых коммунальных отходов

Новости 15.05.2020 12:40 565

Официальный сайт краевого управления по тарифам опубликовал для публичного обсуждения нормативы накопления твердых бытовых отходов (ТКО) для региона, которые в случае их одобрения будут действовать в крае с января 2021 года. Предложенные нормативы предполагают существенное снижение оплаты за услугу для жителей региона, однако могут привести к коллапсу предприятий, считают регоператоры края.

Какие нормативы предложены к обсуждению?

В новом варианте нормативов предлагается уйти от разделения региона на Барнаул и остальную территорию. По сравнению с прошлогодним вариантом предполагается объединение категорий «Благоустроенные индивидуальные жилые дома» и «Неблагоустроенные индивидуальные жилые дома» в «Индивидуальные жилые дома». Норматив для них составит 0,1250 кубических метров или 11,5040 кг. Нормативы для жителей многоквартирных домов составят 0.1209 или 16.40 кг

Это уже вторая попытка разработки нормативов. Как пояснили в управлении «Политсибру», предыдущий вариант потребовал существенной доработки, она прошла и теперь новые предложения ведомства опубликованы для общественного обсуждения.

Регоператоры считают нормативы заниженными

Эти изменения, впрочем как и предыдущие, встречены резкой критикой со стороны региональных операторов края, которые считают, что такое снижение пагубно скажется на развитии отрасли.

В компании «ЭКО-Комплекс», которая обслуживает барнаульскую зону, комментировать новые предложения по нормативам отказались, сославшись на то, что они приведут к коллапсу предприятий региона.

Напомним, сейчас действует норматив, в соответствии с которым один житель Барнаула ежемесячно накапливает 0,18 кубических метров ТКО, а на других территориях региона 0,121. Плата для жителей региона напрямую зависит от этих цифр.

Исходя из последних квитанций, которые получили жители Барнаула за апрель, плата за оборот ТКО составила около 60 рублей на человека. Если норматив станет меньше, как это предлагает управление, при действующих тарифах плата для одного жителя краевого центра составит примерно 40 рублей в месяц.

Учитывая, что территориальное разделение применяться не будет, аналогичные суммы должны будут оплачивать жители многоквартирных домой на всей территории края.

Жителям частных домов придется заплатить чуть дороже, но не более 42 рублей на человека.

В компании «Спецобслуживание-Центральное», в территорию ответственности которого входят Бийская, Заринская и Алейская зоны, говорят о том, что у них принципиально ничего не изменится. А ведь еще в декабре прошлого года они направляли в управление данные по фактическому накоплению мусора как юридическими лицами, так и жителями домов.

«Есть потребители, которые рассчитываются по нормативам, а есть те, кто имеет закрытые контейнерные площадки и оплачивает по факту накопления. Так поступают некоторые школы, рестораны, гостиницы и другие юрлица. Так вот мусора образуется практически в два раза больше, чем указанно в нормативах. Мы писали в управление по тарифам, приводили факты - присылали данные фактических объемов мусорообразования. Мы фиксировали объемы вывоза мусора по многоквартирным домам, удаленным от частного сектора, в которых исключено участие в накоплении ТКО юридических лиц и также получили, что мусора накапливается в два раза больше норматива», - рассказала главный экономист организации Светлана Каланчук.

Председатель одного из барнаульских ТСЖ Константин Емешин рассказал Политсибру, что на площадке ОНФ при обсуждении предложенных тарифов уже предлагали краевому ведомству разработать нормативы на основании данных регоператоров.

«К примеру, «ЭКО-Комплекс» ведет компьютерный учет каждого дома по количеству жильцов, накопленного и вывезенного мусора, отгрузке на полигон и тд. Почему нельзя использовать эти данные? Я предлагал Министерству цифрового развития края разработать программу, которая бы помогла высчитать нормативы. У них есть для этого все возможности, но нет финансов. А сейчас вся беда в том, что формально за реформу отвечает экологическое ведомство, но договоры заключает МистройЖКХ. Для того, чтобы все заработало как надо, необходимо договориться трем ведомствам».

Что такое баланс интересов?

На прошедшей пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев признал, что в предложенных нормативах есть некоторое снижение, которое напрямую коснется Барнаульской зоны, а низкая оплата услуг по вывозу и утилизации ТКО создает дополнительные сложности по качеству уборки мусора. При этом в регионе один из самых низких тарифов на предоставление этой услуги. По словам Гилева, это происходит по разным причинам, в том числе из-за того, что жители «не могут похвастаться высокими доходами».

«При любой поставке жилищно-коммунальных услуг, в том числе по вывозу и утилизации Твердых коммунальных отходов, всегда должен соблюдаться баланс интересов потребителя и поставщика услуги для того, чтобы это было приемлемым для одних и не приводило к уходу с рынка других, приводя к снижению качества этих услуг», - пояснил Гилев.

Однако, по мнению министра недовольные будут всегда, как со стороны жителей, так и со стороны регоператоров.

«Хорошо отрегулированный баланс - когда количество жалоб с обеих сторон одинаковое. По моему опыту вообще без жалоб не будет никогда. Конечно нормативы должны соответствовать реальному положению вещей», - прокомментировал ситуацию он.

Министр пояснил, что не имеет права оценивать предложенные управлением по тарифам нормативы, тем не менее, заметив, что частично они приведут к изменению баланса доходов региональных операторов по вывозу ТКО. Впрочем, он пообещал, что совместно с управлением по тарифам будет отслеживать ситуацию, и в случае возникновения острых моментов «ее поправлять».

Публичное обсуждение проекта продлиться до 3 июня 2020 года. Процедура также предполагает рассмотрение новых нормативов на Общественном совете. Как пояснили в управлении по тарифам, его дата еще неизвестна.