Власти могут вернуть пени за неуплату по ЖКУ уже к 1 июня

Новости 15.05.2020 9:55 486

Энергетические компании смогли добиться сокращения льготного периода оплаты ЖКУ для людей и управляющих компаний. В итоге, вместо конца 2020 года мораторий на начисление пени в связи с неуплатой могут отметить уже с 1 июня. Точная дата будет известно исходя из сроков завершения «ограничительных мероприятий». Об этом сообщает «Коммерсант».

Еще в начале апреля правительство страны выпустило постановление №424, которое позволяло населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года. В документе также был обозначен запрет на отключение потребителей за долги.

По данным источника издания, новое постановление будет подготовлено уже к пятнице, 15 мая.

Отмечается, что выход постановления после инициативы президента России стал неожиданностью для энергокомпаний, которые в связи с опасением за рост неплатежей практически сразу обратились к правительству с просьбой ограничить срок действия документа.

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Данный вопрос должен был быть озвучен на совещании с президентом Владимиром Путиным. Оно было назначено на 14 апреля, но позже его перенесли на 29 число. Когда совещание состоялось, то предложение нашло свою поддержку, и было включено в проект поручений.

В ассоциации гарантирующих поставщиков (основной энергосбыт региона) и энергосбытовых компаний сообщили изданию, что приветствуют изменения в случае их принятия. Они также отметили, что по состоянию на 21 апреля сокращение оплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 13%. В том числе на 10% упал уровень оплаты со стороны населения, на 36% — со стороны УК.

Выводы об уровне оплаты по итогам всего месяца сделать пока нельзя из-за того, что идет сокращение потребления при одновременном влиянии температурного фактора (разнонаправлен по регионам), объясняют в ассоциации. Помимо этого на майских платежах скажется и спад деловой активности в апреле.

В СПЭ считают, что сокращение льготного периода по уплате пеней положительно скажется на отрасли так как освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по оплате энергоресурсов подрывает результат работы по укреплению платежной дисциплины в сфере ЖКХ.