Еще одна группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыла в Алтайский край

Новости 15.05.2020 9:00 816

Следующие 80 работников Чаяндинского месторождения прибыли в Алтайский край. По данным оперштаба региона, все они с отрицательным анализом на коронавирус. Таким образом, 217 человек уже вернулись домой только 52 человека остаются в Якутии – 22 остались продолжить работу на нефтегазоконденсатном месторождении, еще 30 – инфицированы, либо с неподтвержденным диагнозом.

По решению главного санитарного врача России Анны Поповой, такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы. ​ ​

Как и предыдущие группы, прибывших сегодня в аэропорт Барнаула, встретили специалисты​ Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты. Медицинские работники уже провели обследование, все вахтовики оказались без признаков заболевания. Доставка до места размещения осуществлена автобусами с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Координацию возвращения наших жителей все эти дни осуществляло правительство Алтайского края.

Всего на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении из Алтайского края работает 269 человек.