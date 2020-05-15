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Еще одна группа вахтовиков  с Чаяндинского месторождения прибыла в Алтайский край

Новости
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Следующие 80 работников Чаяндинского месторождения прибыли в Алтайский край. По данным оперштаба региона,  все они с отрицательным анализом на коронавирус.  Таким образом,  217 человек уже вернулись домой  только 52 человека остаются в Якутии – 22 остались  продолжить работу на нефтегазоконденсатном месторождении, еще 30 – инфицированы, либо с неподтвержденным диагнозом.

По решению главного санитарного врача России Анны Поповой, такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы. ​ ​

Как и предыдущие группы, прибывших сегодня в аэропорт Барнаула, встретили специалисты​ Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты. Медицинские работники уже провели обследование, все вахтовики оказались без признаков заболевания. Доставка до места размещения осуществлена автобусами с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Координацию возвращения наших жителей все эти дни осуществляло правительство Алтайского края.

Всего на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении из Алтайского края  работает 269 человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Оперштаб Алтайского края

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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