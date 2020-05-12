Оперштаб рассказал о складах предприятий Алтайского края, переполненных невостребованными гигиеническими масками

Новости 14.05.2020 18:30 614

Оперштаб Алтайского края опубликовал информацию о том, что в регионе снизился спрос на защитные маски. Чиновники связали это с тем, что большая часть защитных средств произведена из материалов, которые предусматривают многоразовое использование и "большинство людей уже закупили необходимое количество".

Сейчас, по данным регионального Минпромэнерго, на складах скопилось более 100 000 масок, поэтому предприятия в последние две недели уменьшили объемы производства. При необходимости объемы производства могут увеличиваться, максимальные суточные объемы производства в крае составляют 111 тысяч масок, обращает внимание Оперштаб.

Также управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры мониторинга проведено исследование процесса реализации гигиенических масок, который осуществляется в продовольственной и непродовольственной несетевой рознице.

Также были проверены Мария-Ра, Аникс, Ашан, Пятерочка, Ярче, Лента, Новэкс, Бахетле, Метро, Магнит, рынки и ярмарки, а также в ателье, занимающиеся пошивом средств индивидуальной защиты. Стоимость рулонных масок – от 79,9 рублей за 50 штук (в пересчете на единицу – 1,6 рубль/штука), тканевых многоразовых – от 30 рублей/штука, одноразовых из нетканого материала – от 25,5 рублей/штука. В наличии средства индивидуальной защиты и в большинстве аптек региона.

Информация о точках продажи масок будет доступна с конца этой недели на всех сайтах муниципальных образований каждой конкретной территории края.

По официальной информации Министерства промышленности и энергетики региона, в крае произведено 2,2 миллионов масок для предприятий, объектов торговли, логистики, а также для бюджетных учреждений и населения.

Пошив масок ведут ООО «Швейная фабрика «Авангард», ООО «Алтайский трикотаж», ООО «Спецобъединение-Алтай», ООО «Тальменская швейная фабрика». На территории региона пошив масок до пандемии новой коронавирусной инфекции не осуществлялся. Сегодня такое производство ведут 114 организаций, субъекты малого и среднего бизнеса, микропредприятия, ателье.