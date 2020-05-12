Как руки мыть? Жители Змеиногорска в период карантина столкнулись с отсутствием воды

Новости 14.05.2020 17:30 439

Жители Змеиногорска, который не так давно был закрыт на карантин в связи со вспышкой коронавируса, столкнулись с перебоями в водоснабжении. Об этом пишет местное издание «Змеиногорский вестник».

По данным издания, несколько недель подряд более половины горожан в течение дня находятся без воды. Все водные процедуры, в том числе стирка одежды, уборка и прочее удается осуществлять только поздним вечером и ночью.

Ситуацию омрачает вспышка коронавируса в городе, которая обязывает жителей в качестве профилактики мыть руки чаще, чем обычно.

Местные власти уже объяснили, что уже закупили новый насос и сейчас проводят подключение трех скважин. Жители Змеиногорска надеются, что проблема решится, несмотря на то, что ситуация длится уже несколько лет.

Напомним, что в Змеиногорском районе находятся почти 30% заболевших коронавирусом от общего числа жителей Алтайского края. Из всех зарегистрированных случаев инфекции, 242 относятся именно к Змеиногорскому району.