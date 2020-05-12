В алтайском Крайизбиркоме рассказали, как регион сможет перейти к дистанционному голосованию

Новости 14.05.2020 16:20 747

Госдума приняла закон, который разрешает голосовать на выборах и референдумах в дистанционном формате. Такая возможность может быть организована через сайт Госуслуг и по почте.

Также через портал «Госуслуги» теперь можно собирать подписи за кандидатов, для чего планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись, рассказали РИА "Новости".

Однако новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.

В алтайском Крайизбиркоме пояснили, что проведение дистанционного голосования в регионе требует, в первую очередь, решения целого ряда технологических вопросов.

«В единый день голосования в 2019 году был проведен эксперимент по организации дистанционного голосования на сентябрьских выборах в Московскую городскую Думу на нескольких избирательных округах. Это стало серьезным шагом на пути цифровизации избирательного процесса. Но важно отметить, что распространение данного опыта в масштабах страны требует изучения и анализа возможностей регионов, – добавили в краевой комиссии. – Принятый депутатами Государственной Думы законопроект закладывает фундамент для организации данного процесса».

Впрочем, технологические вопросы, по-видимому, придется решать не только в регионе. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что на днях сайт «Госуслуги» не справился с нагрузкой из-за того, что в 12 мая сайт посетили более 17 миллионов пользователей, что в десять раз больше средней нагрузки на ресурс за апрель.