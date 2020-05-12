Почему в барнаульском транспорте просят соблюдать масочный режим

Новости 14.05.2020 15:30 900

Несколько дней назад на территории региона официально ввели масочный режим. Согласно Указу губернатора края Виктора Томенко, жители региона должны носить маски для защиты дыхательных путей на остановках, в транспорте общего пользования, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

Одна из самых рискованных зон с точки зрения инфицирования – общественный транспорт. Через автобусы и трамваи проходит большое число людей, а социальную дистанцию выдержать трудно, особенно в час пик. Поэтому в Горэлектротрансе, к примеру, большое внимание уделяют дезинфекции. Раз в день в депо моют и обеззараживают полы и потолки вагонов, стёкла, поручни, сиденья. Поручни обрабатываются каждые два часа – перед рейсом и после, а кондукторы привыкли, что необходимо быть осторожными и соблюдать правила гигиены – мыть руки, и часто обеззараживать их.

Начальник трамвайного депо №3 МУП «Горэлектротранс» Барнаула Виктор Киреев рассказал, что все кондукторы обеспечены масками, перчатками для работы во время смены. Каждому выдается антисептик. Партию дезинфицирующего средства передал депутат Государственной думы РФ Александр Прокопьев.

Кондукторы говорят, что при соблюдении всех мер профилактики работать не страшно:

«У нас есть все необходимое для индивидуальной защиты, санобработки. Вот видите, руки в перчатках, да еще и антисептиком обработаны», - поясняет кондуктор Наталья Рожкова и призывает жителей края соблюдать масочный режим. Ведь от того, насколько ответственно отнесутся к его выполнению все жители Алтайского края, напрямую зависит их безопасность и здоровье.