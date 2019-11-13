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В Минстрое Алтайского края рассказали о работах по возвращению горячей воды в дома села Санниково

Новости
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Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал о ситуации с домами в селе Санниково, которые уже несколько лет остаются без горячей воды. Подробности прозвучали в ходе онлайн-конференции в четверг, 14 мая.

Напомним, что в ходе визита Дмитрия Медведева в Алтайский край, который тогда был главой правительства России, в селе Санниково к нему подбежала местная жительница и пожаловалась на отсутствие горячей воды в ее доме и бездействии местных властей. Медведев поручил губернатору Виктору Томенко решить проблему.

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Глава краевого Минстроя Иван Гилев сообщил, что глава региона поставил задачу до конца 2020 года обеспечить поставку горячей воды.

«Мы работу организовали. Она не прекращается и уверен не будет прекращена. Сегодня мы заканчиваем проектирование тех технологических изменений, которые необходимо сделать. Пошли тремя этапами. Первый этап, это в рамках существующей газовой котельной будут установлены бойлеры и газовые котлы для подогрева воды именно в этих трех пятиэтажных домах. Далее в процессе реконструкции самой котельной предполагалось выделение средств на физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Горячую воду необходимо подать еще и туда и в дальнейшем модернизировать котельную еще и на расширение для дополнительной нагрузки», - сказал Гилев.

На сегодняшний день, по его словам, ведется проектирование и после него начнется процесс реконструкции котельной и вероятно придется заменить сеть горячего теплоснабжения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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