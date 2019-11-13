В Минстрое Алтайского края рассказали о работах по возвращению горячей воды в дома села Санниково

Новости 14.05.2020 14:35 878

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал о ситуации с домами в селе Санниково, которые уже несколько лет остаются без горячей воды. Подробности прозвучали в ходе онлайн-конференции в четверг, 14 мая.

Напомним, что в ходе визита Дмитрия Медведева в Алтайский край, который тогда был главой правительства России, в селе Санниково к нему подбежала местная жительница и пожаловалась на отсутствие горячей воды в ее доме и бездействии местных властей. Медведев поручил губернатору Виктору Томенко решить проблему.

Следком молниеносно отреагировал на жалобу алтайской селянки Медведеву Новости 13.11.2019 15:51 В трех многоквартирных домах жителей села отсутствует горячее водоснабжение 4888

Глава краевого Минстроя Иван Гилев сообщил, что глава региона поставил задачу до конца 2020 года обеспечить поставку горячей воды.

«Мы работу организовали. Она не прекращается и уверен не будет прекращена. Сегодня мы заканчиваем проектирование тех технологических изменений, которые необходимо сделать. Пошли тремя этапами. Первый этап, это в рамках существующей газовой котельной будут установлены бойлеры и газовые котлы для подогрева воды именно в этих трех пятиэтажных домах. Далее в процессе реконструкции самой котельной предполагалось выделение средств на физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Горячую воду необходимо подать еще и туда и в дальнейшем модернизировать котельную еще и на расширение для дополнительной нагрузки», - сказал Гилев.

На сегодняшний день, по его словам, ведется проектирование и после него начнется процесс реконструкции котельной и вероятно придется заменить сеть горячего теплоснабжения.