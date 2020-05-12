СГК Барнаул теперь есть в Telegram

Новости 14.05.2020 13:50 160

Официальный канал в Telegram появился у Сибирской генерирующей компании в Барнауле. Оперативные новости из первых уст: об отключениях горячей воды, их причинах, предстоящих ремонтах теплосетей и ТЭЦ — все, что нужно знать жителям о теплоснабжении города.

В поиске мессенджера канал легко найти по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul, либо просто с телефона перейдите по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.

Подписывайтесь на канал «СГК Барнаул», чтобы быстрее всех узнавать, почему нет горячей воды, когда включат или отключат отопление, почему возле вашего дома капают и когда это закончится.