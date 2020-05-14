Глава алтайского Минстроя Иван Гилев прокомментировал дело о коррупции своего зама

Новости 14.05.2020 13:00 1080

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев прокомментировал историю с расследованием дела против экс-замминистра главы Минстроя Андрея Голубцова. Вопрос прозвучал во время онлайн-конференции министра в четверг, 14 мая.

В частности министра спросили о контрактах, которые были заключены в период работы его заместителя.

«Я, как и все, узнаю подробности дела из СМИ. Если правоохранительные органы потребуют с нас информацию по ним, то конечно мы всю информацию предоставим. Та работа, которую вел Андрей Николаевич Голубцов, должна быть продолжена. Имею в виду подготовку к отопительному сезону. Мы эту работу ведем, здесь нет никаких вопросов и рисков», - сказал Гилев.

Напомним, что Андрей Голубцов был задержан 16 апреля. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Как пояснили следователи, Голубцов получил деньги от директора компании по строительству коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.