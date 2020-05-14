Оперштаб Алтайского края: количество случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 800

Новости 14.05.2020 12:30 1188

В Алтайском крае подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Среди них 20 человек из Барнаула, 5 - в Бурлинском районе, 4 – в Павловском районе, 3 – в Рубцовске, 2 - в Новоалтайске, 2 – в Табунском районе – 2, по одному - в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах.

За последние сутки из клиник края было выписано 34 пациента. Таким образом общая заболеваемость на 100 тысяч человек составляет 18,9 случаев.

Так, по данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество заболевших в регионе – 809 человек, в том числе 105 детей. Выписано 371 человек, из них 333 взрослых и 38 детей. Из 200 заболевших шахтеров Корбалихинского рудника, на сегодня выписаны 124, продолжают лечение – 76.

Большинство подтвержденных случаев в регионе выявлено по контакту с заболевшими.

На 14 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 48436 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5755 человек (в том числе 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 11893 человека.