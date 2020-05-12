Сергей Белоусов: Вопрос искусственного орошения степных районов вновь в повестке дня

Новости 14.05.2020 12:00 237

Алтайский сенатор встретился с руководителем Алтаймелиоводхоза. К необходимости встречи с руководителем Алтаймелиоводхоза, зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов, пришел после состоявшейся накануне беседы с директором департамента мелиорации Минсельхоза России, Дмитрием Сорокиным. Именно встреча в этом департаменте побудила парламентария к активному поиску возможностей участия региона в новой программе по мелиорации и привлечению федеральных средств для совершенствования мелиорационной инфраструктуры в регионе.

Беседа сенатора с руководителем Алтаймелиоводхоза Германом Шабалиным, ярко обозначила одно из направлений, где привлечение федеральных средств было бы необходимым и эффективным.

Речь идет, о «Кулундинском магистральном канале», который, не смотря на известную сумбурность прошедших десятилетий, все же во многом сохранил свою инфраструктуру. Есть и само русло канала, виадуки, мосты, и другие необходимые инфраструктурные сооружения.

Известно, что общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11,6 миллиона гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,6 миллиона гектаров, из них пашни – 6,5 миллиона гектаров – это самая большая площадь пашни среди регионов Российской Федерации. В то же время орошаемых земель в два раза меньше, чем в среднем по России. Безусловно, такое соотношение не позволяет эффективное использование земель в условиях климата края. Установившая сегодня жара, которая в степных районах характерна большую часть лета, яркое тому подтверждение.

Поиск новых, креативных форм использования оставшейся в наследие инфраструктуры канала, могло бы во многом решить проблемы степных районов. Одним их таких «ноу-хау» могла бы стать прокладка по руслу канала мощного водопровода, который бы, с одной стороны, исключал испарение воды, с другой гарантировал бы и возможность, и контроль использования поступающей воды всеми заинтересованными хозяйствами и сельхозпроизводителями.

Сенатор и руководитель Алтаймелиоводхоза, пришли к пониманию того, что поиск решения в использовании русла «Кулундинского магистрального канала» имеет и перспективы и целесообразность. После предстоящих встреч с экспертами и политиками регионального и федерального уровней, Сергей Белоусов и Герман Шабалин, договорились об обмене информацией и планировании дальнейших совместных действий в этом направлении.