Стали известны темы вопросов, которые зададут депутаты во время отчета губернатора Алтайского края

Новости 14.05.2020 11:35 957

Спикер Алтайского Краевого Законодательного Собрания Александр Романенко рассказал о вопросах, которые депутаты планируют задать главе края Виктору Томенко, когда тот представит им отчет о работе правительства региона в 2019 году. Об этом сообщает сайт АКЗС.

Романенко подтвердил, что сессия пройдет в удаленном формате 28 мая. На ней будет оглашен и отчет губернатора.

«Будут подключены все города и районы алтайского края - более 70 площадок. На них будут присутствовать представители и органов местного самоуправления, и политических партий, и общественности, и конечно, депутаты АКЗС и руководители органов исполнительной власти края», - поведал председатель краевого парламента.

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За день до отчета состоятся заседания фракций АКЗС, где они совместно с членами правительства обсудят вопросы народных избранников к отчету. Сводный перечень вопросов от АКЗС и дополнительные вопросы фракций уже направлены в региональное правительство.

По словам Александра Романенко, депутатов интересует вопрос о ходе работы краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) в части ремонтов и в части строительства. Также есть вопросы по организации организация транспортного сообщения в муниципалитетах.

«Проблема газоснабжения Алтайского края: из 300 млн средств, которые были заложены в бюджете в 2019 году, освоено только 200. Затронута и тема зарплат педагогических работников. Надо вспомнить и тяжелую зиму 2019 года: депутаты спрашивают, как Кабмин Алтайского края сегодня готовится к грядущей зиме. Первые шаги были сделаны, но проблема ставится шире», - сказал Романенко.

Он отметил, что правительство решает все озвученные вопросы, однако это проблемы не одного дня. Депутаты хотят понять, как вопросы будут решаться и как они повлияют на развитие региона.