В Алтайском крае на выплаты детям от 3 до 16 лет могут претендовать более полумиллиона человек

Новости 14.05.2020 10:40 645

Эти данные обозначили в алтайском отделении Пенсионного фонда после небывалого ажиотажа около барнаульского отделения.

Жители краевого центра 13 мая устроили давку после заявления Владимира Путина о выплатах семьям с детьми от 3 до 16 лет.

«Еще с 30 марта текущего года для снижения риска распространения коронавирусной прием в клиентских службах и управлениях ПФР в городах и районах Алтайского края ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг», - говорится в заявлении.

Оформить заявку на выплату можно несколькими способами, в том числе через отделение Пенсионного фонда, МФЦ или через портал Госуслуг.

Однако ажиотаж наблюдался и на сайте Госуслуг, в связи с чем он просто не справился с наплывом посетителей. По информации РИА «Новости» 12 мая сайт посетили более 17 миллионов пользователей, от них поступило более двух миллионов заявок на получение выплат. Это в десять раз больше средней нагрузки на ресурс за апрель. Президент Владимир Путин уже высказался по поводу этой ситуации и попросил обратить на нее внимание.

В отделении ПФР по Алтайскому краю ситуацию с некорректной работой сайта Госуслуг назвали логичной.

«Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично – только в Алтайском крае на эту выплату претендуют порядка полумиллиона человек», - говорится в заявлении пенсионного фонда.

Пенсионный фонд напомнил о необходимости строгого и неукоснительного соблюдения противоэпидемических указаний в период масочного режима.

Между тем заявление на указанную выплату можно подать до 1 октября 2020 года