Мэрия Барнаула отреагировала на критику города Ксенией Собчак

Новости 14.05.2020 9:50 1560

Власти Барнаула отреагировали на слова телеведущей Ксении Собчак, которая назвала столицу Алтайского края «самым ужасным» городом России. Об этом сообщают РИА «Новости».

Председатель комитета информационной политики мэрии Барнаула Екатерина Андреева заявила, что в администрации города ориентируются на мнение людей, способных оценить изменения в облике города. Речь идет о жителях краевой столицы и о тех, кто ее неоднократно посещал. Именно они могут во временной перспективе оценить состояние городской среды Барнаула и ее развитие.

Что касается непосредственно Ксении Собчак, то информацию о ее визите в Барнаул найти не удалось.

Кроме того, ее слова уже прокомментировали в социальных сетях местные журналисты. В основном, все отнеслись негативно к мнению светской львицы о внешнем облике города.

Напомним, что ранее телеведущая в прямом эфире своего Instagram с барнаульским блогером включила Барнаул в тройку худших, по ее мнению, российских городов наряду с Волгоградом и Касимовым (Рязанская область).