Губернатор Алтайского края намерен снять часть ограничений для предприятий региона

Новости 13.05.2020 20:35 1007

До конца недели будет подписан новый Указ губернатора края Виктора Томенко, который снимет часть действующих ограничений для работы. Информация об этом была обозначена на заседании оперативного штаба региона по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции сегодня, 13 мая.

Также на мероприятии обсудили текущую ситуацию. По информации министра здравоохранения региона Дмитрия Попова в настоящий момент 31% из 770 выявленных случаев коронавируса в крае приходится на Барнаул, 26% - на сотрудников Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе, сообщает официальный сайт региона.

Чиновник коснулся вопроса обеспечения средствами защиты алтайских медиков. По официальным данным, запас СИЗов в регионе составляет порядка 33 тысяч комплектов, ежедневный расход - 1054.