Вторая группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыла сегодня в Барнаул

Новости 13.05.2020 20:00 268

Оперштаб сообщил о поибытии второй группы вахтовиков, работающих на Чаядинском месторождении. 37 человек доставили специальным авиарейсом, который прибыл вечером 13 мая в аэропорт Барнаула. Все они жители Алтайского края, взятые у них тесты на коронавирус отрицательные, люди здоровые. Тем не менее, по прибытию в регион вахтовики пройдут дополнительное обследование.

В аэропорту прибывающих встречают специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты, которые занимаются организацией размещения вахтовиков в обсерваторе. Доставка до места размещения осуществляется автобусами с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении из Алтайского края работает 269 человек. На сегодняшний день из Якутии вернулись 137 человек. Работу по их возвращению координирует Правительство Алтайского края. Планируется, что оставшиеся жители края вкрнуться домой до конца этой недели.

Напомним, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».