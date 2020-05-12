Алтайские производители пищевого оборудования предполагают возможность «ручной настройки» условий госзакупок

Новости 13.05.2020 18:00 162

ИА «Банкфакс» полагает, что правоохранительные органы могут заинтересоваться процедурой госзакупок в сфере поставки пищевого оборудования.

ООО «Алтайторгтехника», которую возглавляет Юрий Жигулин получила не менее 60 госконтрактов на поставку ремонт и обслуживание техники в бюджетные учреждения региона, зачастую являясь единственным участником торгов.

При этом по сведениям источников ИА «Банкфакс», фирмы которые хотели бы принять участие в торгах, имеются, однако их возможности подачи заявки ограничены. Источники агентства считают, что это происходит возможно, из-за «ручной настройки» технической документации под конкретное юрлицо.

«Как утверждают инсайдеры из числа представителей отрасли, в техническом задании, как правило, прописаны конкретные параметры мебели, печного или холодильного оборудования, которое требуется поставить в школы, больницы, детсады, исправительные учреждения и другие бюджетные организации края. При этом они якобы далеки от стандартных проектных решений, поэтому для того, чтобы их изготовить, потенциальным подрядчикам потребуется немало времени. Между тем контрактом обычно предусмотрены сжатые сроки поставки пищевого оборудования. Единственной компанией, у которой оказывается возможность сделать это вовремя, становится именно Алтайторгтехника», - пишет Банкфакс.

Предположительно, организация может заранее получать информацию о конкретных торгах. Возможно речь идет о составлении техзаданий, которые гарантируют контракт этой фирме.

Так, по аукциону в сентябре прошлого года, организованному КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» Алтайторгтехника стала поставщиком продъемно-транспортного и весового оборудования для строящегося детского ясли-сада на 280 мест в Новоалтайске.

Из техзадания на сайте Госзакупок следует, что подрядной организации требовалось предоставить несколько тележек, а также товарные и настольные весы определенных габаритов. Однако размеры каркаса, платформ колес и ручек были прописаны до миллиметра и не являлись стандартными. При этом сроки на поставкуэтого оборудования были крайне сжатыми, а у «Алтайторгтехники», такое оборудование якобы оказалось на складе. Подобная ситуация прослеживается и по другим госконтрактам.

Существует предположение, что такая ситуация могла возникнуть из-за того,что близкие родственники Юрия Жигулина заняты в структуре Госзаказа.