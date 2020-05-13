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В сети появился список адресов, где зафиксировали больных коронавирусом барнаульцев

Новости
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Телеграм-канал «Covid-19 Барнаул» опубликовал список адресов, по которым были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Подлинность канала пока находится под вопросом, однако как минимум три адреса, по данным «Политсибру» подтвердились. Например, источники издания подтвердили случаи заражения по адресу Шукшина, 4 и Сергея Ускова, 42.

За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 43 человека

За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 43 человека

Новости

Общее количество заболевших в регионе - 770 человек

752

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Ольга

На Партизанской 140 приезжали космонавты и увезли кого то. При этом руководство ТСЖ не предупредили и обработку подъезда ТСЖ провело по собственной инициативе

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