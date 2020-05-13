В сети появился список адресов, где зафиксировали больных коронавирусом барнаульцев

Телеграм-канал «Covid-19 Барнаул» опубликовал список адресов, по которым были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Подлинность канала пока находится под вопросом, однако как минимум три адреса, по данным «Политсибру» подтвердились. Например, источники издания подтвердили случаи заражения по адресу Шукшина, 4 и Сергея Ускова, 42.
Общее количество заболевших в регионе - 770 человек
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