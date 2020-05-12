Студенты АлтГПУ – победители и призёры международного конкурса на лучший перевод «Победа – спутник смелых и умелых»

Новости 13.05.2020 19:00 235

Кафедра иностранных языков гуманитарно-педагогического факультета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – партнер кафедры перевода и межкультурной коммуникации лингвистического института АлтГПУ, объявила о завершении ежегодного конкурса на лучший перевод и назвала имена победителей.

В конкурсе приняло участие 345 студентов из 28 вузов России, Беларуси и ряда стран дальнего зарубежья. Во втором этапе участвовало 157 студентов. Алтайский государственный педагогический университет на конкурсе успешно представили студенты лингвистического института.

В главных номинациях конкурса «Лучший перевод на немецкий язык» диплом 1 степени получила Карина Белорусова и «Лучший перевод на английский язык» диплом 2 степени – Илья Поликарпов.

В номинации «Английский язык» диплом 2 степени за энтузиазм и высокую мотивированность к изучению иностранного языка вручен Ксении Ельниковой.

В номинации «Немецкий язык» за мастерство понимания текста диплом 1 степени у Елены Классен и за культуру письменного общения и убедительность диплом 2 степени – Ульяна Попова.