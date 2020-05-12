Студенты АлтГПУ – победители и призёры международного конкурса на лучший перевод «Победа – спутник смелых и умелых»

Кафедра иностранных языков гуманитарно-педагогического факультета РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – партнер кафедры перевода и межкультурной коммуникации лингвистического института АлтГПУ, объявила о завершении ежегодного конкурса на лучший перевод и назвала имена победителей.
В конкурсе приняло участие 345 студентов из 28 вузов России, Беларуси и ряда стран дальнего зарубежья. Во втором этапе участвовало 157 студентов. Алтайский государственный педагогический университет на конкурсе успешно представили студенты лингвистического института.
В главных номинациях конкурса «Лучший перевод на немецкий язык» диплом 1 степени получила Карина Белорусова и «Лучший перевод на английский язык» диплом 2 степени – Илья Поликарпов.
В номинации «Английский язык» диплом 2 степени за энтузиазм и высокую мотивированность к изучению иностранного языка вручен Ксении Ельниковой.
В номинации «Немецкий язык» за мастерство понимания текста диплом 1 степени у Елены Классен и за культуру письменного общения и убедительность диплом 2 степени – Ульяна Попова.
«Материалы конкурса представляли собой научно-популярные публицистические тексты, отражающие общие актуальные проблемы развития личности и совершения правильных поступков для достижения победы в различных профессиональных и повседневных ситуациях над собой и обстоятельствами. На выполнение задания участникам отводилось150 минут. За это время мне нужно было сделать перевод текста с немецкого на русский на тему преодоления страха, перевести с русского предложения и продолжить их, и написать эссе на тему «Верь в то, что ты можешь измениться и приложи к этому все свои усилия». Тексты были интересные, они заставили задуматься и поразмышлять. Хотелось передать больше своих мыслей, нежели получилось из-за отведённого времени, но всё равно я удовлетворена процессом участия и довольна своим результатом», – поделилась победительница конкурса в одной из номинаций Карина Белорусова.