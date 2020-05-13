Будут ли в Алтайском крае разворачивать новый ковидный госпиталь?

Новости 13.05.2020 15:30 1412

Жители Егорьевского района обеспокоились появившимися слухами о перепрофилировании местной районной больницы в формат госпиталя для больных коронавирусом. Об этом они рассказали «Политсибру».

«Это здание единственной больницы. Закроют хирургию и другие отделения. В крае планируют возобновление работы больниц, то нас, по сути, оставляют без медпомощи. К тому же, в этот госпиталь пойдут работать и местные медики», - забеспокоились они.

Однако как пояснили в региональном Минздраве, разворачивать госпиталь для пациентов с коронавирусом в Егорьевском районе нет необходимости, но если таковая возникнет, то возможность имеется.

«В случае необходимости любое ЦРБ края может оперативно развернуть ковидный госпиталь, как это было сделано в Змеиногорске и Рубцовске», - пояснили в Минздраве.

По информации ведомства, такая необходимость появляется только при возникновении очага инфицирования, то есть при большом количестве подтвержденных случаев коронавируса в районе.

Напомним, по последним данным оперштаба Алтайского края, в Егорьевском районе подтверждено 2 случая инфицирования коронавирусом.