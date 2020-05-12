Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают пострадавшим при пожаре

Новости 13.05.2020 16:50 179

Алтай-Кокс (входит в компанию НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» оказывают помощь жителям села Боровлянка Алтайского края, которые пострадали при пожаре. Социальный партнер компании НЛМК выделил средства на приобретение мебели и бытовой техники для трех семей, передал продуктовые наборы. При содействии администрации Заринского района товары передают жителям села. Для семей приобрели холодильники, стиральные машины, электроплиты, кровати, шкафы и постельные принадлежности.

«Мы не смогли остаться равнодушными, когда к нам обратились за помощью, - поясняет Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Социальный партнер НЛМК с готовностью поддержал жителей. Семьи с детьми, пенсионеры остались без самого необходимого. Важно не оставить людей наедине с бедой в такое непростое время».

Ранее благотворительный фонд «Милосердие» оказал благотворительную помощь Заринской городской больнице – выделил более 1 млн. рублей на приобретение медицинских масок, как средств защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.