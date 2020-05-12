Как работают детские сады Алтайского края после окончания нерабочих дней?

Детские сады в Алтайском крае до конца мая работают в дежурном режиме. Функционируют только дежурные дежурные группы – для детей, чьи родители признаны Указом губернатора края обеспечить непрерывное функционирование систем жизнеосуществления.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобразования края Наталья Полосина пояснила, что детские сады не открываются.

«Поскольку открывается ряд предприятий, и родители выйдут на работу, возможно увеличение в ближайшее время количества групп, но алгоритм посещения ребенком детсада остается прежний. Дежурные группы принимают только тех, чьи родители обязаны работать. Необходимо взять справку с места работы о том, что предприятие открыто и родитель вышел на работу, принести в детский сад и ребенок пойдет в дежурную группу. Сейчас работает 657 групп, их посещают 12,5 процентов ото всех воспитанников детсадов», - сообщила чиновница.