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Как работают детские сады Алтайского края после окончания нерабочих дней?

Новости
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Детские сады в Алтайском крае до конца мая работают в дежурном режиме. Функционируют  только дежурные дежурные группы – для детей, чьи родители признаны Указом губернатора края  обеспечить непрерывное функционирование систем жизнеосуществления.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобразования края Наталья Полосина пояснила, что  детские сады не открываются.

«Поскольку открывается ряд предприятий, и родители выйдут на работу, возможно увеличение в ближайшее время количества групп, но алгоритм посещения ребенком детсада остается прежний. Дежурные группы принимают только тех, чьи родители обязаны работать. Необходимо взять справку с места работы о том, что предприятие открыто и родитель вышел на работу, принести в детский сад и ребенок пойдет в дежурную группу. Сейчас работает 657 групп, их посещают 12,5 процентов ото всех воспитанников детсадов», - сообщила чиновница.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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