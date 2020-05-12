Сбербанк и Правительство Республики Алтай заключили соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации

Правительство Республики Алтай и ПАО Сбербанк подписали Соглашение о взаимодействии и Дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере цифровых технологий. Документы были подписаны Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай Олегом Хорохординым и управляющим Алтайским отделением Сбербанка Антоном Милютиным.
Стороны провозгласили совместное внедрение инновационных проектов в рамках цифровой трансформации региона, а также разработку и развитие новых интеллектуальных технологий, обеспечивающих безопасное создание, функционирование и модернизацию цифровой инфраструктуры региона.
Документ предполагает взаимодействие по вопросам разработки, тестирования, а затем и внедрения на территории республики инновационных цифровых сервисов и решений, в том числе облачных. Они будут применяться в сфере искусственного интеллекта, больших данных, системной интеграции, кибербезопасности, мобильных приложений, финансовых технологий, систем мониторинга. Подписанное Соглашение также направлено на совместную организацию и участие в мероприятиях по вопросам современных тенденций – например, по повышению цифровой грамотности населения Республики Алтай.
Запланированные в рамках Соглашения мероприятия будут реализованы в различных сферах − здравоохранении, образовании, туризме.
Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:
«Сбербанк давно и успешно создает и внедряет сервисы, технологии и продукты в сфере цифровизации. Они показали свою эффективность, поэтому мы с готовностью делимся нашими разработками с клиентами и партнерами, предлагаем их для использования в различных сферах. Сбербанк является одним из основных партнеров Правительства Республики Алтай в реализации национальных проектов и цифровизации региона. Впереди у нас много совместной работы, и я уверен, что все намеченные планы будут успешно реализованы».