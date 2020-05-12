Сбербанк и Правительство Республики Алтай заключили соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации

Новости 13.05.2020 14:50 178

Правительство Республики Алтай и ПАО Сбербанк подписали Соглашение о взаимодействии и Дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере цифровых технологий. Документы были подписаны Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай Олегом Хорохординым и управляющим Алтайским отделением Сбербанка Антоном Милютиным.

Стороны провозгласили совместное внедрение инновационных проектов в рамках цифровой трансформации региона, а также разработку и развитие новых интеллектуальных технологий, обеспечивающих безопасное создание, функционирование и модернизацию цифровой инфраструктуры региона.

Документ предполагает взаимодействие по вопросам разработки, тестирования, а затем и внедрения на территории республики инновационных цифровых сервисов и решений, в том числе облачных. Они будут применяться в сфере искусственного интеллекта, больших данных, системной интеграции, кибербезопасности, мобильных приложений, финансовых технологий, систем мониторинга. Подписанное Соглашение также направлено на совместную организацию и участие в мероприятиях по вопросам современных тенденций – например, по повышению цифровой грамотности населения Республики Алтай.

Запланированные в рамках Соглашения мероприятия будут реализованы в различных сферах − здравоохранении, образовании, туризме.

Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк: