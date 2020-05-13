Творческие вузы и колледжи Алтайского края планируют принимать экзамены дистанционно

Новости 13.05.2020 14:20 813

Творческие вузы и колледжи в Алтайском крае будут принимать вступительные экзамены в онлайн-формате, но только если в регионе сохранится напряженная эпидемиологическая обстановка. Такое заявление сделала министр культуры края Елена Безрукова во время онлайн-конференции в среду, 13 мая.

Она отметила, что по завершению учебного года образовательные учреждения творческих направлений проводят экзамены в удаленном формате.

Приемная кампания в учебных заведениях стартует с 20 июня. Вероятно, по рекомендации министерства образования и науки Алтайского края она будет продлена до 15 августа.

«Прием документов будет осуществляться в электронном виде. Если ситуация в течение лета изменится и позволит нам очно провести творческие испытания, то в июле и августе мы вернемся к этому вопросу. В противном случае экзамены будут принимать по видеозаписи, а художники представят свои портфолио», - объяснила министр.

Алтайский институт культуры решил отказаться от творческой части выпускных экзаменов и проводить ее в виде сдачи квалификационной работы. Например, студенты актерского факультета должны будут присылать преподавателям видео этюда, обсуждение которого будет проходить в онлайн-режиме.