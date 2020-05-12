Выпускников АлтГТУ ждут строительные организации Алтайского края

Новости 13.05.2020 17:30 169

Строительно-технологический факультет Алтайского государственного технического университета в этом году оканчивают 204 студента.

Факультет является уникальным и единственным в Алтайском крае, готовящим специалистов высшей квалификации для региональной строительной отрасли. Образование здесь получают по образовательным программам бакалавриата (профили «Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве»); программам магистратуры (профили «Организация информационного моделирования в строительстве», «Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства», «Автомобильные дороги»), а также по программе специалитета «Строительство уникальных зданий и сооружений».

В 2019 году 98% процентов выпускников факультета было трудоустроено, из них 94% – по профилю. Наибольшее количество выпускников находят работу в ООО «Жилищная инициатива», СК ООО «СЭЛФ», ООО «Архигрупп», АКБ «Инновация», ООО «ЖБИ Сибири», ООО «Регионстрой», ООО «Алгоритм», ИСК «Союз», КГКУ «Алтайавтодор», АО «Барнаульская тепломагистральная компания» и др.

«Более 15 лет руководство ООО «Жилищная инициатива» ежегодно подбирает себе наиболее достойных студентов старших курсов (до 10 человек), и назначает им именную стипендию. Генеральный директор Ю.А. Гатилов лично встречается со стипендиатами, выдаёт им практические задания. После третьего курса студенты проходят производственную практику на объектах предприятия, а на четвертом курсе трудоустраиваются в организацию на неполный рабочий день и после окончания университета получают постоянную работу, – рассказывают на строительно-технологическом факультете. – Подобную практику проводит и ООО «ЖБИ Сибири». Именная стипендия назначается пяти студентам старших курсов профиля «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», им предоставляется возможность прохождения производственной практики с последующим трудоустройством».

В этом году строительно-технологический факультет договорился о целевой подготовке 24 студентов выпускного курса по программе «Информационное моделирование зданий и инженерных систем зданий с использованием современных программных комплексов».

В июне эти ребята защитят свои выпускные квалификационные работы, которые они выполняли по заказу предприятий ООО «АрхИГрупп», АО «Алтайкоммунпроект», ООО «TrueBIM», СК ООО «СЭЛФ» и ООО «СпецЭлектроника».