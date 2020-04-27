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При завершении строительных работ на «Горнолыжном комплексе «Манжерок» недосчитались 10 млн рублей

Новости
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Прокуратура Республики Алтай направила в суд уголовное дело о присвоении более 10 млн рублей бюджетных средств. Речь идет о выполненных строительных работах на горнолыжном комплексе «Манжерок». Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

В 2017 году генеральным подрядчиком по строительству механической системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок» стало «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай». Субподрядчиком выступила одна из строительных фирм региона, которую возглавлял житель Горно-Алтайска.

Суть претензий заключалась в разнице стоимости труб, которые поставили на объекте. По документам была установлена одна стоимость, а по факту она была гораздо меньше. Разница составила более 10 млн рублей, которую гендиректор ООО, выступающей субподрядчиком положил себе в карман.

В итоге уголовное дело было передано в суд.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: static.ngs.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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