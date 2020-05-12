Сенатор Белоусов: Охота, традиции её проведения – это часть нашей культуры

Новости 13.05.2020 12:20 489

Внесены изменения в Федеральный Закон «О животном мире». Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, прокомментировал принятые изменения.

По его мнению, суть изменений это не просто требование более гуманного отношения к диким животным, находящимся в полувольных условиях и которые являются притравочными объектами для охотничьих собак. Новые требование устанавливаются для проведения именно цивилизованной охоты, для добросовестных охотников. Предложения более гуманного отношения к животным зачастую вызывало полемику со стороны недобросовестных охотников. Теперь в полемике ставится точка, а более гуманное отношение к животным получает свое закрепление в законодательстве.

Внесенные изменения, в значительной степени, должны вернуть охотников к тем духовным ценностям охотничьего сообщества, что культивировались веками, что являются частью нашей культуры в целом. Эти правила и традиции, заложенные охотниками столетия назад, касаются как взаимоотношения между самими охотниками, отношения между охотниками и остальной частью человеческого сообщества, так и отношение охотников к охотничьим животным.

Что касается гуманного отношения к животным, в отношении которых производится притравка охотничьих собак, то установлены строгие требования того, чтоб, например, между собаками и притравочными объектами, в роли которых чаще всего оказываются еноты, лисы, медведи, барсуки, другие дикие животные должна быть защитная конструкция, которая не позволяет непосредственного контакта. При притравке норных собак должны использоваться особые конструкции — в местах сгибов устанавливают крутящиеся устройства, которые оставляют собаку и зверя разделёнными, но дают возможность перемещаться. Выпускать собаку на территорию разрешается только после того, как зверя поместили за ограждение, которые, в свою очередь не должны препятствовать свободному передвижению помещённых в них животных и многое другое. Право тренировать охотничьих собак имеют только организации или индивидуальные предприниматели, у которых есть охотхозяйственные соглашения, и только в охотничьих угодьях.

А ведь совсем недавно объекты для притравки охотничьих собак держали в тесных клетках, недопустимых условиях.

С принятием этих поправок, охотники должны или стать чище и правильней в своих делах и поступках, или, навсегда зачехлить ружьё, резюмировал Сергей Белоусов.