Шукшинские чтения, фестиваль Рождественского и другие мероприятия отменены в Алтайском крае

Из-за введения запрета на проведение массовых мероприятий, в Алтайском крае не состоятся все крупные фестивали. В их числе «Шукшинские дни на Алтае», литературный фестиваль Роберта Рождественского и фестиваль Валерия Золотухина. Об этом сообщила министр культуры края Елена Безрукова во время онлайн-конференции в среду, 13 мая.
«К сожалению ситуация с пандемией и запретом на проведение массовых мероприятий не позволит нам провести тематические мероприятия. Даже если запрет будет снят в ближайшее время, у нас не будет достаточно времени на подготовку», - сказала Безрукова.
Кроме того, бюджетные средства сейчас перераспределены в пользу сферы здравоохранения.
О судьбе всех крупных мероприятий граждане будут информироваться отдельно
По ее словам, фестиваль Золотухина, который проводится раз в два года, будет перенесен на следующий год и совпадет с юбилеем местного прославленного артиста. В 2021 году пройдет 80 лет со дня его рождения.
Шукшинские дни, Дельфийские игры, фестиваль деревянной скульптуры также состоятся в следующем году.
Однако, по словам министра, премия Роберта Рождественского в текущем году будет присуждаться, но лауреата пригласить в край не получится. Книга победителя премии будет издана в следующем году. Что касается дней рождения Шукшина, Рождественского и Золотухина, то Безрукова подчеркнула, что каким-то образом их все-таки отметят, но с учетом всех мер безопасности. Возможно, это будет в формате онлайн-акции.
Напомним, что в связи распространением коронавируса в России был перенесен на неопределенный срок парад в честь Дня Победы, не состоялось шествие «бессмертного полка», а также перенесено голосование по поправкам в Конституцию России. В Алтайском крае число зафиксированных случаев Covid-19 приблизилось к 800.
Общее количество заболевших в регионе - 770 человек