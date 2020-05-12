Теперь передать показания счётчиков можно на сайте АО «Алтайэнергосбыт»

Новости 14.05.2020 9:10 301

В целях повышения качества обслуживания клиентов на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» запущен сервис для передачи показаний приборов учёта (ПУ) (https://altaiensb.com/meter_reading/), не требующий регистрации в «Личном кабинете клиента».

Чтобы воспользоваться сервисом достаточно указать номер лицевого счёта и текущие показания (кВт/ч).

АО «Алтайэнергосбыт» рекомендует своим клиентам ответственно подходить к вопросу учёта энергоресурсов, так как своевременная передача показаний счётчика – не позднее 25-го числа, позволяет каждому абоненту контролировать свои расходы, а также более точно определять объёмы электроэнергии, предоставленные на общедомовые нужды многоквартирного дома.