За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 43 человека

Новости 13.05.2020 11:25 751

В Алтайском крае выявлены новые случаи коронавируса. Новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 11, Бийске – 11, Змеиногорском районе – 6, Славгороде – 4, Павловском районе – 3, Новоалтайске – 3, Благовещенском районе – 2, Бийском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Тальменском районе – 1.

По данным Оперативного штаба Алтайского края, на 13 мая общее количество заболевших в регионе - 770 человек, в том числе 95 детей. Выписаны – 337 человек, из них за прошедшие сутки – 54 человека.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. Из общего числа заболевших 71 случай – завозной, в том числе 2 – из-за рубежа. 560 случаев – по контакту с заболевшими, 104 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 143– у заболевших ОРВИ, в 523 случаях – бессимптомное течение.

Оперштаб также сообщает, что в обсерваторе на базе ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день размещено 13 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы и из-за рубежа. Всего с вахты из Якутии прибыло 100 жителей края.

На 13 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 46381 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6215 человек (в том числе 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения - 10653.

Таким образом, несмотря на то что количество вновь выявленных случаев достаточно серьезное, заболеваемость остается в прежних показателях. На сегодняшний день она составляет 18,69 случаев на 100 тысяч населения.