Штрафовать будут? Алтайский Роспотребнадзор рассказал, зачем жителям региона нужны маски

В Алтайском крае введен масочный режим. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала на пресс-конференции 12 мая, зачем жителя края маска и как будет контролироваться выполнение режима.
Маска выполняет барьерную функцию - предупреждает распространение инфекции при разговоре, кашле, чихании . «Когда человек общается, во внешнюю среду выделяются капельки слюны и слизи, которые могут содержать вирус. По эффективности масок существуют цифры, которые говорят, что в 90 -95% маска защищает от инфекции»,, рассказала Ульяна Калинина.
В связи с введением масочного режима можно использовать одноразовые и многоразовые медицинские, разрешены к использованию также гигиенические маски. Кроме того применять можно и самостоятельно изготовленные маски.
Шарфы, салфетки, платки также могут выполнять барьерную функцию, однако гигиенически правильнее использовать именно маску, считает Ульяна Калинина
Контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах будут сотрудники полиции. Наказание за нарушение режима предусмотрено ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Режим ношения масок прописан Указом губернатора N77 от 8 мая 2020 года. «За нарушение данного указа будут применяться меры административного воздействия.
Однако в краевом ГУ МВД пояснили что пока не намерены никого штрафовать, органы правопорядка собираются ограничиться разъяснительной работой, уточнили "Вести Алтай".
Мониторинг о наличии масок в аптеках проводит краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. «Информация о том, что в каких-то муниципалитетах недостаточно масок, отсутствует», - заявила Калинина.
«Это зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация на территории Алтайского края и будет ли необходимость ужесточать те меры которые осуществляются в регионе», - резюмировала замглавы алтайского Роспотребнадзора.