Штрафовать будут? Алтайский Роспотребнадзор рассказал, зачем жителям региона нужны маски

Новости 13.05.2020 10:20 1255

В Алтайском крае введен масочный режим. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала на пресс-конференции 12 мая, зачем жителя края маска и как будет контролироваться выполнение режима.

Зачем нужно носить маски ?

Маска выполняет барьерную функцию - предупреждает распространение инфекции при разговоре, кашле, чихании . «Когда человек общается, во внешнюю среду выделяются капельки слюны и слизи, которые могут содержать вирус. По эффективности масок существуют цифры, которые говорят, что в 90 -95% маска защищает от инфекции»,, рассказала Ульяна Калинина.

Какие маски необходимо использовать?

В связи с введением масочного режима можно использовать одноразовые и многоразовые медицинские, разрешены к использованию также гигиенические маски. Кроме того применять можно и самостоятельно изготовленные маски.

Можно ли вместо маски закрывать лицо шарфом, свитером или платком?

Шарфы, салфетки, платки также могут выполнять барьерную функцию, однако гигиенически правильнее использовать именно маску, считает Ульяна Калинина

Кто будет контролировать соблюдение масочного режима?

Контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах будут сотрудники полиции. Наказание за нарушение режима предусмотрено ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Режим ношения масок прописан Указом губернатора N77 от 8 мая 2020 года. «За нарушение данного указа будут применяться меры административного воздействия.

Справка: ч. 1 ст.20.6.1 КоАП РФ:

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Однако в краевом ГУ МВД пояснили что пока не намерены никого штрафовать, органы правопорядка собираются ограничиться разъяснительной работой, уточнили "Вести Алтай".

Кто проводит мониторинг о наличии масок в аптеках края ?

Мониторинг о наличии масок в аптеках проводит краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. «Информация о том, что в каких-то муниципалитетах недостаточно масок, отсутствует», - заявила Калинина.

Будет ли по примеру других регионов введен перчаточный режим?

«Это зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация на территории Алтайского края и будет ли необходимость ужесточать те меры которые осуществляются в регионе», - резюмировала замглавы алтайского Роспотребнадзора.