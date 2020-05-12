Алтайский край вошел в зоны повышенного риска по всем параметрам оценки научно-исследовательского института ГОЧС

Новости 13.05.2020 9:50 724

Начальник всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Диденко представил доклад о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в регионах России.

В нем отмечено, что Алтайский край наряду с другими территория СФО входит в перечень территорий, на которых прогнозируется высокая вероятность увеличения количества очагов и площадей природных пожаров.

Такие прогнозы даны в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории и с учётом установившегося четвёртого-пятого классов пожарной опасности, складывающейся метеорологической обстановки.

Однако в презентации к докладу Алтайский край входит также в список территорий с высоким риском подтоплений населенных пунктов и объектов инфраструктуры в результате развития весеннего половодья.

Очевидно, что эти два фактора обусловили высокую вероятность еще одного риска на территории Алтайского края. Так в мае регион находится в зоне риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на электроэнергетических системах (в т.ч. в результате опасных метеоявлений), следует из презентации.