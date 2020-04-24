Алтайский край рассматривается в списке новых туристических направлений после снятия ограничений

Новости 13.05.2020 9:10 929

Ростуризм планирует планирует запуск нескольких десятков новых направлений и маршрутов внутреннего туризма. В качестве одного из мест рассматривается Алтайский край.

«Мы разрабатываем несколько десятков новых направлений и маршрутов, - сказала она. - Это огромное количество направлений: всё побережье Волги, Хакасия, Алтайский край, Русский Север - Карелия, Мурманск Коми, это и круизные направления», - приводит слова главы Ростуризма Зарины Догузовой ТАСС.

Вероятно, Алтайский край в списке подразумевает под собой туры, в том числе в республику Алтай. Кроме того, пока непонятно, как скажется пандемия на ценообразовании. Также весьма неоднозначно воспринято решение о взымании курортного сбора. Напомним, при обсуждении закона о «заморозке» сбора некоторые депутаты предполагали, что решение о его оплате может оттолкнуть потенциальных отдыхающих.

«Пандемия есть, но потом она уйдет и денег на отдых у людей станет меньше. Нам нужно продемонстрировать всем потенциальным нашим туристам добрую волю и отменить сбор», - говорила депутат АКЗС Мария Прусакова