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Алтайский край рассматривается в списке новых туристических направлений после снятия ограничений

Новости
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Ростуризм  планирует планирует запуск нескольких десятков новых направлений и маршрутов внутреннего туризма.  В качестве одного из мест рассматривается Алтайский край.

«Мы разрабатываем несколько десятков новых направлений и маршрутов, - сказала она. - Это огромное количество направлений: всё побережье Волги, Хакасия, Алтайский край, Русский Север - Карелия, Мурманск Коми, это и круизные направления», - приводит слова главы Ростуризма Зарины Догузовой ТАСС.

Вероятно, Алтайский край в списке подразумевает под собой туры, в том числе в республику Алтай.  Кроме того, пока непонятно, как скажется пандемия на ценообразовании.  Также весьма неоднозначно воспринято решение о  взымании курортного сбора. Напомним, при обсуждении закона о «заморозке» сбора некоторые депутаты  предполагали, что  решение о его оплате может оттолкнуть потенциальных отдыхающих.

«Пандемия есть, но потом она уйдет и денег на отдых у людей станет меньше. Нам нужно продемонстрировать всем потенциальным нашим туристам добрую волю и отменить сбор», - говорила депутат АКЗС Мария Прусакова

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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