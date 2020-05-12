Дело экс-замглавы Минстроя Алтайского края может быть связано с коррупционной схемой по газификации

Новости 12.05.2020 19:00 1415

Правоохранительные органы проводят проверку контракта на строительство газопровода в Первомайском районе, который был заключен в 2018 году. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на заместителя главы Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Алексея Никулина.

Предполагается, что расследование может быть связано с задержанием бывшего замминистра строительства и ЖКХ по Алтайскому краю Андрея Голубцова. Его подозревают в коррупции, а именно в получении взятки в размере двух млн рублей. По информации источников, экс-чиновник мог содействовать некой фирме в период возведения газопровода в Первомайском районе.

Напомним, что в ноябре 2018 года муниципалитет заключил контракт на 24 млн рублей с компанией «Алтайгазаппарат», которая должна была построить газопровод в селе Баюновские ключи. Договор был заключен во время режима ЧС, который ввели «в связи с необходимостью устойчивого обеспечения теплом» сельских домов зимой. Работы были приняты 28 июня текущего года. В них принимали участие компании «АлтайПром» и «Барнаулгазспецстрой».

Стало известно, за что задержан бывший замглавы алтайского Минстроя Андрей Голубцов Новости 16.04.2020 14:40 Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей 5216

По итогу, как сообщается на сайте госзакупок, из 24,1 млн рублей за проделанные работы заплатили только 7,7 млн рублей. Остальные две трети суммы якобы были освоены «Барнаулгазспецстроем», но ни в каких документах это не подтверждено.

Эти обстоятельства правоохранители и связывают с делом Голубцова. Он может быть связан с лицами данной фирмы, с которыми вместе работал ранее. Как сообщает издание, директор ООО «Научный городок», один из учредителей «Барнаулгазспецстроя», Станислав Старостенко находился в хороших отношениях с Голубцовым. С 1996 по 2003 год экс-чиновник работал главным инженером жилищно-коммунального управления (ЖКУ) Научного городка. А затем был главой Научногородокской администрации.

По данным источников, именно Старостин был связующим звеном в коррупционной схеме.

«В данной схеме взяткодателем мог выступать «Барнаулгазспецстрой». Деньги якобы полагались за покровительство в ходе закупочных процедур, которое обеспечивало победу в аукционах. По словам источников, упомянутая закупка в Первомайском районе является лишь одним из немногих примеров реализации данной схемы с режимом ЧС и определением подрядчика без конкурса», - отмечает издание.

Кроме того, уверяют источники, в 2018 году компании напрямую достались контракты по ремонту сетей в Змеиногорске на общую сумму 54 млн рублей. В тот период в городе случился настоящий коллапс из-за аварии на теплосетях.

Напомним, что Андрей Голубцов был задержан 16 апреля. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Как пояснили следователи, Голубцов получил деньги от директора компании по строительству коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.