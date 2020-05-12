Когда в Алтайском крае в обычном режиме заработают поликлиники

Новости 12.05.2020 17:20 1481

Поликлиники и больницы Алтайского края вероятнее всего начнут постепенно приходить к обычному режиму работы с июня. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал на пресс-конференции 12 мая, что сроки, скорее всего, не будет одинаковой для всех районов региона.

«Необходимо руководствоваться тем посылом, который дал федеральный Роспотребнадзор и принимать решения о поэтапном выходе. Возможно эти решения будут базироваться в конкретных районах или округах, свободных от коронавируса», - пояснил Попов.

По словам министра ведомством ведется ежедневный мониторинг, определяющими будут 7-10 дней после майских праздников.

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Если роста заболеваемости коронавирусом не произойдет, то по согласованию с федеральным Минздравом поликлиники и стационары Алтая постепенно будут возвращаться к работе в обычном плановом режиме.

«Конечно, возврат к обычному функционированию необходим здравоохранению. Я надеюсь, при той ситуации, которая складывается, в регионе, мы сможем в июне постепенно возвращаться к прежней практике», - заключил министр.

Кстати, 8 мая Роспотребнадзором были утверждены временные методические рекомендации, определяющие параметры, в соответствии с которыми будут приняты решения о выходе регионов из режимов ограничений.

Как пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, определены основные три показателя: коэффициент распространения инфекции, который отражает, сколько людей заражает один заболевший, наличие свободного коечного фонда и охват населения тестированием. Есть также три показателя, которые регионы могут рассчитывать самостоятельно без нормативных значений. Это летальность, заболеваемость внебольничными пневмониями за неделю по сравнению со средним уровнем многолетней заболеваемости за последние три года и оценка напряженности иммунитета. Оценка последнего значения станет доступной после того как в регион поступят тест-системы для для определения напряженности иммунитета.

Как заявил Дмитрий Попов на сегодняшнем оперативном совещании в АКЗС, Алтайский край уже может приступать к первому этапу выхода:

«По критериям мы имеем возможность осуществления первого этапа. Норматив по выявлению - 70 тестов на 100 тысяч населения в сутки, у нас 76. У нас более 70% свободного коечного фонда (требуется не менее 50%). Темп прироста заболеваемости по России 5,8, у нас 4,1».

Как рассказал министр, по данным Росстата общая смертность в Алтайском крае за три месяца снизилась на 8,7% - с 15 смертей на 100 тысяч населения в 2019 году до 13,7 смертей в 2020-м (в абсолютных цифрах - на 722 человека меньше).

«Важный момент, по которому мы оцениваем благосостояние в регионе в части развития коронавирусной инфекции, - это пневмония. Здесь мы зафиксировали снижение смертности на 103 случая», - приводит слова главы Минздрава сайт АКЗС

Опираясь на показатели региональный Роспотребнадзор подготовит рекомендации по выходу из режима. Окончательное решение будет принимать губернатор края Виктор Томенко.