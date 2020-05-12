Полиция предупреждает о начале сезона ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов

Новости 12.05.2020 15:50 752

С начала мая на дорогах Алтайского края произошло уже 9 дорожно-транспортных происшествий с участием вело- и мототранспорта, в результате которых пострадали 10 человек.

Так, 3 мая на 31 км автодороги «Ремовский – Покровка – Устьянка» водитель 2002 года рождения, управляя мотоциклом ИЖ «Планета-5», не зарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Водитель мотоцикла был госпитализирован с различными травмами.

Другой водитель 1982 года в Курьинском районе 7 мая управляя мопедом наехал на ограждение дома. Медицинская помощь ему была оказана, но госпитализации не понадобилось.

А В Барнауле утром 8 мая водитель 1990 года рождения на автомобиле «Тойота Виста», при выезде с прилегающей территории, сбил велосипедиста 1981 года рождения, движущегося справа по ходу движения автомобиля. В результате велосипедист был госпитализирован в медицинское учреждение.

В этой связи Госавтоинспекция Алтайского края напоминает водителям двухколесного транспорта, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в подразделениях ГИБДД, а у водителя должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надевать специальную мотозащиту. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывать обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре, тем самым не допустить аварийной ситуации.

Автовладельцам с началом вело- и мотосезона следует проявлять особую бдительность. Помните, что мотоциклисты и скутеристы чаще всего двигаются по правой полосе, между автомобилем и тротуаром, поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало, старайтесь не терять их из виду, как бы ни вел себя на дороге мотоциклист, не подрезайте и не провоцируйте его на ситуации, при которых он может упасть, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Велосипедистам при движении в темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Обязательно использовать средства защиты и переходить дорогу только пешком, ведя велосипед за руль, что поможет правильно ориентироваться на проезжей части и не стать участником дорожно-транспортного происшествия.