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С Днем рождения Виктор Томенко! Редкие и оригинальные фото главы Алтайского края

Новости
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Во вторник, 12 мая, губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 49 лет. Редакция «Политсибру» собрала фотографии главы региона в рабочей и неформальной обстановке, которые демонстрируют многогранность Томенко.

На сегодняшний день опубликовано не так много семейных фотографий Виктора Петровича . 

Виктор Томенко и его супруга Татьяна женаты практически 30 лет. У них есть дочь Галина, которая закончила школу с золотой медалью и позднее окончила Финансовый университет при правительстве России. 

Глава Алтайского края положительно относится к спорту. В юности играл в баскетбол, мечтал связать с профессиональным спортом свою жизнь, но говорит, что не хватило физических данных. Сейчас увлекается хоккеем и футболом. Кроме того, часто делает пробежки и посещает тренажерный зал. 

Люди привыкли видеть Виктора Томенко в качестве губернатора и политического деятеля. 

Глава Алтайского края не забывает участвовать в общественных мероприятиях, среди которых субботники, гастрономические фестивали, события сферы культуры и так далее. Неоднократно Томенко удивлял всех своим знанием поэзии и чтением стихов. 

Редакция «Политсибру» присоединяется к поздравлениям!

Использованы фотографии Виктора Томенко из архивов Политсибру, Амител, Толк, Алтапресс, Вести Алтай, Банкфакс, АиФ, Алтайская правда, Коммерсант, rustars.tv .

Автор: Политсиб.ру

Фото: Политсибру, Амител, Толк, Алтапресс, Вести Алтай, Банкфакс, АиФ, Алтайская правда, Коммерсант

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (3)

1000

Джек

Класс!

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Гость

А правила русской грамматики журналистам неизвестны? Обращение выделяют запятой, позорники

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Ольга.
Сейчас такие журналисты , что плевать они хотели на русский язык!! С днём рождения! Удачи, здоровья и успехов!!
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