С Днем рождения Виктор Томенко! Редкие и оригинальные фото главы Алтайского края

Новости 12.05.2020 16:30 348

Во вторник, 12 мая, губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполнилось 49 лет. Редакция «Политсибру» собрала фотографии главы региона в рабочей и неформальной обстановке, которые демонстрируют многогранность Томенко.

На сегодняшний день опубликовано не так много семейных фотографий Виктора Петровича .

Виктор Томенко и его супруга Татьяна женаты практически 30 лет. У них есть дочь Галина, которая закончила школу с золотой медалью и позднее окончила Финансовый университет при правительстве России.

Глава Алтайского края положительно относится к спорту. В юности играл в баскетбол, мечтал связать с профессиональным спортом свою жизнь, но говорит, что не хватило физических данных. Сейчас увлекается хоккеем и футболом. Кроме того, часто делает пробежки и посещает тренажерный зал.

Люди привыкли видеть Виктора Томенко в качестве губернатора и политического деятеля.

Глава Алтайского края не забывает участвовать в общественных мероприятиях, среди которых субботники, гастрономические фестивали, события сферы культуры и так далее. Неоднократно Томенко удивлял всех своим знанием поэзии и чтением стихов.

Редакция «Политсибру» присоединяется к поздравлениям!

Использованы фотографии Виктора Томенко из архивов Политсибру, Амител, Толк, Алтапресс, Вести Алтай, Банкфакс, АиФ, Алтайская правда, Коммерсант, rustars.tv .