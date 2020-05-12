Как в Алтайском крае меняется заболеваемость коронавирусом

Новости 12.05.2020 14:20 36

Президент Владимир Путин разрешил регионам страны выходить из режима самоизоляции. При этом решение должны принимать непосредственно главы субъектов Федерации. Полисибру посмотрел, как изменилась заболеваемость коронавирусом в регионе в момента обнаружения первого зараженного.

Мы посчитали заболеваемость на 100 000 человек исходя из данных по количеству выявленных случаев коронавируса в регионе на каждую дату, количества выздоровевших и умерших на то же время. Резкий скачок показателя приходится на период с 24 апреля по 5 мая, когда были подтверждены положительные результаты у работников Карболихинского рудника.

В начале мая существенным образом на показателе сказалось количество выздоровевших пациентов. И хоть рост заболеваемости по-прежнему сохранялся, ее прирост уже не был таким серьезным.

В последнюю неделю колебания показателя заболеваемости в Алтайском крае колеблются в пределах 18-20,7 на 100 тысяч населения.

Последние данные оперштаба подтверждают наметившуюся динамику на большое количество выздоровевших и относительно небольшое количество вновь выявленных. Если отмена нерабочих дней не поменяет тенденцию вновь к увеличению большого количества заразившихся, то Алтайский край может начать двигаться в сторону сокращения заболеваемости.