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Как в Алтайском крае  меняется заболеваемость  коронавирусом

Новости
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Президент Владимир Путин разрешил регионам  страны выходить из режима самоизоляции.  При этом  решение должны принимать непосредственно главы субъектов Федерации.   Полисибру посмотрел,  как  изменилась заболеваемость   коронавирусом в регионе в момента обнаружения  первого зараженного.  

Мы посчитали заболеваемость на 100 000 человек исходя из данных по количеству  выявленных случаев коронавируса в регионе на каждую дату, количества выздоровевших и умерших на то же время.  Резкий скачок показателя приходится  на период с 24 апреля по 5 мая, когда были подтверждены положительные результаты у работников Карболихинского рудника.  
 
В начале мая существенным образом на показателе сказалось количество выздоровевших пациентов. И хоть рост заболеваемости по-прежнему сохранялся, ее прирост уже не был таким серьезным.

В последнюю неделю колебания показателя заболеваемости в Алтайском крае колеблются в пределах 18-20,7 на 100 тысяч населения.

Последние данные оперштаба подтверждают наметившуюся динамику на  большое количество выздоровевших и относительно небольшое количество вновь выявленных. Если отмена нерабочих дней не поменяет тенденцию вновь к увеличению большого количества заразившихся, то Алтайский край может начать двигаться в сторону сокращения заболеваемости.  

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае достигло 727

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае достигло 727

Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае достигло 727

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Автор: Анна Бодагова

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

гость

а количество сделанных тестов на 100 тыс. в какую сторону меняется?

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