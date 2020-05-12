Как в Алтайском крае  меняется заболеваемость  коронавирусом

Президент Владимир Путин разрешил регионам страны выходить из режима самоизоляции. При этом решение должны принимать непосредственно главы субъектов Федерации. Полисибру посмотрел, как изменилась заболеваемость коронавирусом в регионе в момента обнаружения первого зараженного.
В последнюю неделю колебания показателя заболеваемости в Алтайском крае колеблются в пределах 18-20,7 на 100 тысяч населения.
Последние данные оперштаба подтверждают наметившуюся динамику на большое количество выздоровевших и относительно небольшое количество вновь выявленных. Если отмена нерабочих дней не поменяет тенденцию вновь к увеличению большого количества заразившихся, то Алтайский край может начать двигаться в сторону сокращения заболеваемости.
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае достигло 727
а количество сделанных тестов на 100 тыс. в какую сторону меняется?