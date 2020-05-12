Дмитрий Аристов покинул свой пост в мэрии Барнаула

Новости 12.05.2020 14:50 1378

В понедельник, 11 мая, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов покинул свой пост. Об этом сообщил телеграм-канал «Алтайские крайности». Источники «Политсибру» подтвердили информацию.

Известно, что чиновник ушел в отставку по собственному желанию. О причинах его увольнения ничего не известно. Обязанности Аристова теперь будет временно исполнять его заместитель Роман Тасюк.

Аристов занимал свой пост чуть больше года. До этого занимал руководящую должность на строительном предприятии. В 2004 году он уже работал в городской администрации на посту главного специалиста в комитете по архитектуре и развитию Барнаула. Кроме того, с 2007 по 2012 год был главой инспекции Алтайского края по надзору в строительстве.

Вице-мэр Барнаула Сергей Демин переведен в СИЗО Новости 18.03.2020 14:30 18 марта Октябрьский районный суд города Барнаула заключил под стражу замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина 5065

Стоит отметить, что экс-начальник Дмитрия Аристова - Сергей Демин, на сегодняшний день находится под следствием. По информации следователей, Демин в 2019 году по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой» получил взятку в размере 2,9 млн рублей. Также ранее был арестован директор фирмы Александр Канаков. Его также обвинили в коррупции, а именно в получении взятки.

«Барнаулкапстрой», полностью принадлежащий мэрии недавно возглавил бывший кандидат в главы краевой столицы Сергей Шумов.