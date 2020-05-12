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Майскую сессию Алтайского парламента могут снова провести онлайн

Новости
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Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания может снова состояться в удаленном формате. Информацию «Политсибру» подтвердили источники в АКЗС.

«Да, момент проведения сессии в режиме онлайн 28 мая обсуждался, однако постановление еще не подписано», - пояснил источник.

Несмотря на распоряжение президента России Владимира Путина об официальном окончании периода нерабочих дней, главы регионов будут принимать решение по своим субъектам персонально. На сегодняшний день несколько регионов в СФО и по стране продлили режим самоизоляции до конца мая.

Вероятно, руководство парламента Алтайского края предпочтет не рисковать безопасностью и здоровьем и проведет сессию по формату, который был в апреле текущего года. Напомним, что депутаты вышли на связь онлайн из зданий муниципальных органов власти, министерств и зала АКЗС.

Главным остается вопрос отчета губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства региона в 2019 году. Изначально глава края должен был выступить с ним 16 апреля, однако ситуация с пандемией коронавируса помешала этому. Позднее отчет был перенесен на неопределенное время. Есть вероятность, что отчет главы Алтая прозвучит именно на майской сессии.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: АКЗС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Константин Емешин

Это чистая формальность, т.к. руководители и штатные депутаты все-равно в малом зале. А депутаты вынуждены сосредотачиваться по муниципалитетам и там напрягать массу чиновников.

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