Майскую сессию Алтайского парламента могут снова провести онлайн

Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания может снова состояться в удаленном формате. Информацию «Политсибру» подтвердили источники в АКЗС.
«Да, момент проведения сессии в режиме онлайн 28 мая обсуждался, однако постановление еще не подписано», - пояснил источник.
Несмотря на распоряжение президента России Владимира Путина об официальном окончании периода нерабочих дней, главы регионов будут принимать решение по своим субъектам персонально. На сегодняшний день несколько регионов в СФО и по стране продлили режим самоизоляции до конца мая.
Вероятно, руководство парламента Алтайского края предпочтет не рисковать безопасностью и здоровьем и проведет сессию по формату, который был в апреле текущего года. Напомним, что депутаты вышли на связь онлайн из зданий муниципальных органов власти, министерств и зала АКЗС.
Главным остается вопрос отчета губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства региона в 2019 году. Изначально глава края должен был выступить с ним 16 апреля, однако ситуация с пандемией коронавируса помешала этому. Позднее отчет был перенесен на неопределенное время. Есть вероятность, что отчет главы Алтая прозвучит именно на майской сессии.
Законотворческий процесс на Алтае остановлен не будет
Это чистая формальность, т.к. руководители и штатные депутаты все-равно в малом зале. А депутаты вынуждены сосредотачиваться по муниципалитетам и там напрягать массу чиновников.