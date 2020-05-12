Майскую сессию Алтайского парламента могут снова провести онлайн

Новости 12.05.2020 13:30 1178

Сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания может снова состояться в удаленном формате. Информацию «Политсибру» подтвердили источники в АКЗС.

«Да, момент проведения сессии в режиме онлайн 28 мая обсуждался, однако постановление еще не подписано», - пояснил источник.

Несмотря на распоряжение президента России Владимира Путина об официальном окончании периода нерабочих дней, главы регионов будут принимать решение по своим субъектам персонально. На сегодняшний день несколько регионов в СФО и по стране продлили режим самоизоляции до конца мая.

Вероятно, руководство парламента Алтайского края предпочтет не рисковать безопасностью и здоровьем и проведет сессию по формату, который был в апреле текущего года. Напомним, что депутаты вышли на связь онлайн из зданий муниципальных органов власти, министерств и зала АКЗС.

Главным остается вопрос отчета губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства региона в 2019 году. Изначально глава края должен был выступить с ним 16 апреля, однако ситуация с пандемией коронавируса помешала этому. Позднее отчет был перенесен на неопределенное время. Есть вероятность, что отчет главы Алтая прозвучит именно на майской сессии.