Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае достигло 727

Новости 12.05.2020 11:30 1303

Ко вторнику, 12 мая, в регионе зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб Алтайского края.

Из них в Барнауле – 9 человек, в Рубцовске – 3, в Благовещенском районе – 2, в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах по одному новому больному.

Всего в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 727 человек, в том числе 84 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 70 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 527 случаев – по контакту с заболевшими.

Из 727 заболевших: 99 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 133 – у заболевших ОРВИ, в 495 случаях – бессимптомное течение.

Из 727 человек жители Змеиногорского района – 236 (г. Змеиногорск – 33, Змеиногорский район – 203), Барнаула – 225, Бийска – 67, Рубцовска – 29, Поспелихинского района – 22 (с. Николаевка – 10, с. Поспелиха – 11, с. Поломошное – 1), Павловского района - 15 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 6, п. Новые Зори – 4, с. Рогозиха-2), Благовещенского района – 11 (с. Степное озеро), Рубцовского района – 10 (п. Куйбышево – 2 чел., с. Веселоярск – 5, с. Новониколаевка – 1, п. Березовка – 1, п. Вымпел - 1), Немецкого национального района – 10 (с. Гальбштадт – 2, с. Кусак – 5, с.Подсосново - 3), Тальменского района – 9 (с. Ларичиха – 2, с. Тальменка – 3, с. Наумово – 1, с. Луговое – 1, с. Шипицыно – 1, с. Новоперуново – 1), Славгорода – 7, Новоалтайска – 7, Камень-на-Оби – 7, Новичихинского района – 7 (село 10 лет Октября – 5, с. Новичиха – 2), Третьяковского района – 7 (с. Староалейское), Горняка – 6, Родинского района – 6 (п. Мирный – 1, с. Родино –5), ЗАТО Сибирский – 6, Первомайского района – 5 (с. Логовское - 2, с. Березовка – 1, с. Первомайское – 1, с. Боровиха-1), Тюменцевского района – 4 (с. Юдиха – 1, с. Вылково – 1, с. Шарчино – 2), Ярового – 4, Заринска – 3, Крутихинского района – 3 (с. Крутиха), Ребрихинского района – 3 (с. Ребриха), Советского района – 2 (с. Советское), Егорьевского района – 2 (с. Первомайское – 1, с. Новоегорьевское – 1), Кулундинского района – 2 (с. Кулунда – 1, с. Троицк – 1) Троицкого района – 1 (с. Троицкое), Целинного района – 1 (с. Верх-Марушка), Михайловского района – 1 (с. Михайловское), Романовского района – 1 (с. Сидоровка), Алтайского района – 1 (с. Алтайское), Бийского района – 1 (с. Первомайское), Усть-Калманского района – 1 (с. Михайловка), Табунского района – 1 (с.Алтайское), Волчихинского района – 1 (с. Волчиха), Косихинского района –1 (с. Косиха), Бурлинского района – 1 (с. Бурла), Мамонтовского района – 1 (с. Покровка).

Вахтовиков из Якутка отправят на сортировочный пункт под Барнаулом Новости 06.05.2020 18:40 Затем их перевезут в санаторий "Сосновый бор" 3353

На 12 мая в обсерваторе на базе ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» размещено 12 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы и из-за рубежа, а также 100 человек с вахты из Якутии, являющиеся жителями края.

За последние сутки выздоровели 84 человека, инфицированных коронавирусом.

После проведенного лечения и двукратного отрицательного теста на наличие инфекции в Алтайском крае уже закончили лечение 283 человека, из них 25 детей. Из ковидного госпиталя Змеиногорской ЦРБ были выписаны сразу 62 пациента. Из них 59 - это работники Корбалихинского рудника. Все пациенты прошли полный курс лечения

В настоящий момент в крае проходят лечение 440 человек, из них 45 человек находятся на амбулаторном наблюдении.

Состояние 13 пациентов врачи оценивают, как тяжелое, пять из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Тяжесть течения заболевания у пациентов обусловлена наличием сопутствующих заболеваний среди которых сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь сердца и др. Состояние 34 пациентов - средней степени тяжести.

Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 44681 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5863 человека (в том числе 8 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 10358 человек.