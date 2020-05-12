Власти Алтайского края уверены в скором снятии ограничений, несмотря на 4 место по СФО по числу заболевших на 100 тысяч человек

Новости 12.05.2020 12:30 2466

По данным на вторник, 11 мая, показатели Алтайского края по заболевшим коронавирусом достигли 30 случаев на 100 тысяч человек. Об этом сообщает информационный портал «СтопкоронавирусСФО».

Отмечается, что неделю назад показатель составлял 22,7 случаев на 100 тысяч человек. По последним данным, число зафиксированных случаев коронавируса в регионе составило 707.

Из этого следует, что Алтайский край находится на 4 месте по Сибири по данному показателю. Первое место принадлежит Республике Хакасия, где число случаев на 100 тысяч человек достигло 86,7. На втором месте Новосибирская область – 42,1 на 100 тысяч, а на третьем месте перед Алтайским краем расположился Красноярский край – 41,8 на 100 тысяч случаев.

Однако, несмотря на то, что Сибирский федеральный округ показывает меньшее распространение коронавируса: 31,81 человек на 100 000 для СФО против 150,74 для России в среднем, уровень летальных исходов наоборот — выше, чем по стране.

В целом, Россия вышла на третье место по общему числу заболевших коронавирусом в мире. На 11 мая зафиксировано 221 344 случаев COVID-19. Такой прирост в России в целом и СФО говорит о том, что риски по эпидемиологической обстановке остаются крайне высокими.

Омская, Иркутская и Новосибирская область, Красноярский край уже продлили режим самоизоляции до конца мая. Такое же решение приняли еще ряд регионов по всей стране. В Алтайском крае пока не было опубликовано каких-то распоряжений. Последний документ краевого правительства оповещает о введении масочного режима с 12 мая.

В своем Instagram лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сообщила, что на совещании в АКЗС министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что исходя из критериев оценки возможности по ослаблению мер, озвученных главой Роспотребнадзора, в регионе ситуация позволит в ближайший период перейти к первому этапу выхода из «карантина».

«Так в частности, темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране; при необходимых 70 тестах на 100 тысяч населения в сутки у нас делается 76, так же при необходимых 50% свободного коечного фонда, мы имеем более 70%», - цитирует Попова депутат от КПРФ.

Кроме того, он заверил депутатов, о том, что если ухудшения ситуации не будет, то министерство здравоохранения будет рекомендовать послабление карантинных мер в ближайшее время в Алтайском крае.