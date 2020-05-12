От 80 и ниже: какой доход показали спикеры парламентов Сибири?

Новости 12.05.2020 10:20 1081

На днях спикер Алтайского Заксобрания Александр Романенко отчитался о доходах за 2019 год. Чуть раньше это сделали его коллеги из других сибирских регионов. Кто из председателей региональных парламентов, обогнал коллег по уровню доходов, в рейтинге «Политсибру».

Самым обеспеченным оказался спикер Кемеровского Заксобрания, единоросс Вячеслав Петров. Его доход превысил 83 млн рублей, это почти в два раза больше, чем совокупный доход всех его коллег по регионам.

Меньше всех задекларировал председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин – 2,4 млн рублей.

Председатель АКЗС в рейтинге занимает 6 строчку.

Самой обеспеченной из жен стала супруга красноярского спикера Дмитрия Свиридова. Она заработала 5,2 млн рублей. Самый маленький доход у жены Александра Ведерникова из Иркутской области, всего 199 рублей.